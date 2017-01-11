Президент «Насьоналя» мечтает заполучить в команду Роналдиньо

Руководство и тренерский штаб «Насьоналя» заинтересованы в услугах бывшего полузащитника «Барселоны» и сборной Бразилии Роналдиньо, что подтвердил и президент уругвайского клуба Хосе Луис Родригес.
36-летний игрок, который пока не собирается вешать бутсы на гвоздь, получил достаточно серьёзное предложение от «Насьоналя».
«Ради Роналдиньо я готов обратиться и к психиатру, поскольку его переход в наш клуб совершенно свёл бы меня с ума. Это наша мечта, и мы сделаем всё для её воплощения в жизнь. Это мировая звезда, и для нашего клуба будет большой честью иметь такого игрока в составе», — сказал Родригес в программе Sport 890 на уругвайском радио.