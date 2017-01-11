«Уфа» на первом сборе сыграет с «Клужем» и «Лехом»

«Уфа» отправилась на первый в нынешнем году учебно-тренировочный сбор, который пройдёт на Кипре с 11 по 22 января. В рамках сбора «Уфа» проведёт два контрольных поединка с румынским «Клужем» (17 января) и польским «Лехом» (21 января), сообщает пресс-служба клуба.
Тренировки «горожан» в Айя-Напе пройдут в двухразовом режиме — утром и вечером, помимо упражнений с мячом, подопечные Сергея Семака проведут теоретические занятия и работу на физическую выносливость.
После 17 туров «Уфа» занимает восьмое место в таблице РФПЛ.