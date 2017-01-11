Врачи «Спартака» ознакомились с работой коллег из «Ювентуса»

Глава медицинского департамента «Спартака» Михаил Вартапетов и тренер по реабилитации Диего Мантовани посетили Турин, чтобы ознакомиться с тем, как организована работа службы по медицине «Ювентуса». Делегацию «Спартака» приняли главный врач туринской команды Клаудио Риго, директор клиники «Ювентуса» Джанлука Стесина и коммерческий директор Джулиано Пасторе.
«Нас встретили гостеприимно и доброжелательно. Провели экскурсию по стадиону, клинике и музею итальянского клуба, рассказали о работе медицинского штаба «Ювентуса» и ответили на наши многочисленные вопросы. Коллеги из Турина, в свою очередь, интересовались, как организована работа медицинского департамента «Спартака».
Они приняли приглашение посетить Москву с ответным визитом, посмотреть медицинский центр на базе в Тарасовке, побывать на «Открытие Арене» и в музее славы красно-белых. Специалисты также просили передать привет Массимо Каррере и в заключение выразили надежду, что наши команды встретятся в матчах Лиги чемпионов как друзья-соперники», — цитирует Вартапетова пресс-служба столичного клуба.