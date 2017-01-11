Мюллер: мне не нравится, когда меня называют нападающим

Футболист мюнхенской «Баварии» Томас Мюллер отметил, что не является чистым нападающим. Более того, игроку сборной Германии не нравится, когда его характеризуют как форварда.
«Мне не нравится, когда меня называют нападающим. Я не вижу себя таким игроком. Скорее я действую между линиями соперника ближе к середине поля. Там, где я могу доставить противникам головную боль. На самом деле я являюсь смесью полузащитника и нападающего. Больше всего мне было бы по душе, если бы меня характеризовали как бомбардира», — приводит слова Мюллера Sport Bild.