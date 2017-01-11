Тихонов: Самодин – хорошее приобретение для «Енисея»

Главный тренер «Енисея» Андрей Тихонов прокомментировал переход в команду Сергея Самодина, а также слухи о возможном уходе защитника Валерия Кичина в один из китайских клубов. Игроком интересуются «Хэбей Чайна Форчун», «Чунцин Лифань», «Шаньдун Лунэн» и «Ляонин Хувин».
«Я не общался с Валерием Кичиным насчёт интереса к нему со стороны китайских клубов. Если бы интерес был, то в клуб пришло бы какое-то письмо или запрос, но пока ничего нет. Думаю, что это может быть очередной вброс.
Сергей Самодин – хорошее приобретение для нас, он играл в Премьер-Лиге. Правильно ли мы сделали или нет, покажет только время. Качество игры Самодина и его возможности мы знаем, поэтому и пригласили в клуб», – сказал Тихонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алиной Матинян.