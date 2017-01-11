Свен Бендер: дебаты насчёт оборонительных действий «Боруссии» справедливы

Защитник дортмундской «Боруссии» Свен Бендер отметил, что может понять критику в адрес команды, касающуюся её действий в защите. По итогам 16 туров чемпионата Германии «Боруссия» забила 35 и пропустила 19 мячей. С 27 очками команда Томаса Тухеля занимает 5-е место в турнирной таблице.
«Дебаты насчёт оборонительных действий «Боруссии» вполне справедливы. Ведь мы пропускали голы и в очень простых ситуациях. Для нас особенно болезненно то, что соперники двумя-тремя быстрыми передачами во время контратак доходили до наших ворот и забивали. И в этом аспекте мы должны улучшить свою игру», — цитирует Бендера Spox.