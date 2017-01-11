Луис Энрике советует Пике не плакать и не жаловаться на судей

Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике не собирается жаловаться на ошибки арбитров. В последнее время защитник сине-гранатовых Херард Пике критиковал судей, обслуживающих матчи чемпионата Испании, считая, что их ошибки влияли на результаты сине-гранатовых.
«У каждого своё мнение. Я часто беседую с Херардом. Это настоящий футболист для «Барселоны». Конечно, вызывают ярость ситуации, которые бывали в последних матчах из-за ошибок судей. Однако мы должны быть превыше этого и работать. Легче всего плакать и жаловаться», — приводит слова Луиса Энрике Marca.