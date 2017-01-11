Агент: почему ЦСКА расторг контракт с Цауней, лучше спросить у клуба

Футбольный агент Арсен Минасов, представляющий интересы бывшего полузащитника ЦСКА Александра Цауни, воздержался от комментариев по поводу причин расторжения контракта с московским клубом. Сегодня ЦСКА объявил о разрыве контракта с латвийским игроком по взаимному согласию.
«Почему ЦСКА расторг контракт с Цауней? Это лучше спросить у клуба. Сейчас Александру предстоит операция и восстановление, а дальше будем думать, куда дальше. Пока без комментариев», — сказал Минасов в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Куимовой.