Дель Боске: не думаю, что успехи Зидана обусловлены везением

Бывший главный тренер сборной Испании и мадридского «Реала» Висенте дель Боске не согласен с мнением, что успехи нынешнего наставника «сливочных» Зинедина Зидана обусловлены везением. Дель Боске считает, что заслуги французского специалиста в больших победах команды недооценивать нельзя.
«Сегодня футболисты не отличаются щедростью на поле. И если тренер вносит коррективы в этом смысле, то это делает команду сильнее. Я не думаю, что успехи Зидана обусловлены везением. У него отличные футболисты, и он пользуется их признанием», — цитирует дель Боске Marca.
Зидан возглавил «Реал» по ходу предыдущего сезона, сменив уволенного за неудовлетворительные результаты Рафаэля Бенитеса. Под его руководством команда выиграла Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.