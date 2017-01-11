Хохлов: главная задача – воспитание перспективной молодёжи в «Динамо-2»

Главный тренер «Динамо-2» Дмитрий Хохлов прокомментировал своё возвращение в московский клуб и рассказал о задачах, которые стоят перед ним.
«Возглавить команду мне предложил генеральный директор «Динамо» Евгений Муравьёв. Мы продолжали с ним общаться после его ухода из «Кубани», так что к взаимопониманию в переговорах пришли достаточно быстро. «Динамо» для меня не чужой клуб, поэтому хочется приложить максимум усилий и сделать всё, что от меня требуется, чтобы помочь команде.
У нас вчера было небольшое собрание, но все впечатления ещё впереди. Большинство игроков «Динамо-2» я уже знаю, с кем-то ещё только буду знакомиться. Главная задача – воспитание перспективной молодёжи, чтобы рано или поздно футболисты «Динамо-2» вышли на хороший профессиональный уровень и смогли помочь основной команде», – сказал Хохлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алиной Матинян.