Эменике может перейти в «Рубин» на правах аренды

Нападающий «Фенербахче» Эммануэль Эменике может продолжить карьеру в «Рубине». Как сообщает Geripas, нигерийский форвард может быть арендован казанской командой на шесть месяцев, при этом она будет выплачивать ему зарплату. Отмечается, что в контракте будет пункт о выкупе 29-летнего игрока за € 5 млн.
Ранее в СМИ сообщалось, что Эменике прибыл в Москву для переговоров со «Спартаком», за который он выступал ранее. Также была информация об интересе к форварду со стороны «Локомотива» и «Сандерленда».
В нынешнем сезоне Эменике принял участие в 20 официальных матчах за «Фенербахче», забил 7 голов и отдал 4 результативные передачи. Контракт с турецким клубом действует до лета 2018 года.