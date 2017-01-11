Агент: «Арсенал» не хочет выполнять перед Фримпонгом договорённости по контракту

Сергей Новиков, представитель полузащитника «Арсенала» Эммануэля Фримпонга, сообщил, что футболист в конце прошлого года был отстранён от тренировок с командой по решению главного тренера. В настоящее время игрок готов расторгнуть соглашение с тульским клубом.
«Ещё за месяц до окончания первой части сезона футболист был отстранён от тренировок с основой по решению главного тренера. Был конфликт, мы пытались сгладить ситуацию, но, к сожалению, Сергей Кирьяков навстречу не пошёл. Мы готовы разорвать соглашение с „Арсеналом“ на условиях, прописанных в контракте, но клуб решил перевести Эммануэля в „молодёжку“. Клуб не хочет выполнять договорённости, обозначенные в контракте, а разрывать его по обоюдному согласию мы не готовы.
Только вчера футболист получил на руки уведомление, что ему необходимо быть в расположении команды сегодня в 11:00. Но Фримпонг находится в Гане, о чём все знали. У него заболела маленькая дочка, он помогает семье. У Эммануэля есть официальная бумага из клиники, которую он предоставит в клуб. Это будет подтверждением, что футболист не может прибыть в „Арсенал“ в назначенную дату. Видимо, в Туле хотят, чтобы Фримпонг нарушил условия контракта и тем самым разорвать с ним соглашение.
Для него эта ситуация непонятна. Эммануэля приглашало в клуб предыдущее руководство, и он отказался от контракта в МЛС. Он хотел играть за „Арсенал“, серьёзно готовился к сезону. Предложили „Арсеналу“ отпустить игрока в аренду на полгода, чтобы футболист получал практику не в молодёжной команде.
Какой клуб рассматривается? Из Швеции. Эммануэль готов играть за „Арсенал“, пахать на поле и доказывать свою состоятельность. Но если клуб его не видит у себя в составе, то нужно уходить. Необходимо сесть за стол переговоров, решить все вопросы», — цитирует Новикова «Спорт-экспресс».