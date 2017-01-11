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Селюк: Туре предлагали в Китае больше, чем Витселю, но он отказался

11 января 2017, среда. 16:03. Футбол
Футбольный агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы полузащитника «Манчестер Сити» Яя Туре, сообщил, что его клиенту предлагали в Китае больше денег, чем экс-хавбеку «Зенита» Акселю Витселю. Витсель мог перейти из «Зенита» в «Ювентус», однако в итоге стал игроком китайской команды «Тяньцзинь Цюаньцзянь», заявив, что от таких предложений не отказываются.

«Я полностью не согласен с Витселем, сказавшим, что от таких денег не отказываются. В прошлом году 33-летний Туре отказался от денег из Китая больших, чем те, за которыми погнался 27-летний Витсель. Видимо, тут важен менталитет футболиста. Кто-то любит футбол, а кто-то любит деньги.

Да, сейчас многие футболисты гонятся за деньгами и переезжают в Китай. Возможно, для многих это нормальный путь. Но это путь не для Туре, хотя прошла уже неделя с того момента, как Яя имеет право подписать контракт с любым клубом в мире, так как в июне он может уйти на правах свободного агента в связи с истекающим контрактом.

В Китае при всех их затраченных деньгах нет ни одного игрока уровня Туре — футболиста, играющего в каждой игре за „Манчестер Сити“ по 90 минут и являющегося лидером своего клуба. Выиграть и Лигу чемпионов, и чемпионат Англии, и чемпионат Испании — самое тяжёлое. В современном футболе игроков, которым это удавалось, — единицы. Яя — один из них. И глядя на то, как сейчас играет Туре, я уверен, что ещё как минимум пять лет он будет играть на топ-уровне», — сказал Селюк «Чемпионату».
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Манчестер Сити Аксель Витсель Дмитрий Селюк Яя Туре
Новости. Футбол
11 января 2017, среда
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