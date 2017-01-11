УЕФА отстранил «Партизан» от еврокубков за нарушение финансового фэйр-плей

Белградский «Партизан» был отстранён на три года от участия в еврокубках за нарушение финансового фэйр-плей. Информация появилась на официальном сайте УЕФА. Также «Партизан» обвиняется в нарушении лицензирования.
Арбитражная палата комитета УЕФА по финансовому контролю клубов отстранила «Партизан» от участия в еврокубках в сезонах 2017-2018, 2018-2019 и 2019-2020 годов.
Кроме того, руководству белградского клуба предстоит заплатить € 3 тыс. в качестве покрытия расходов по ведению дела. «Партизан» может обжаловать данное решение в Спортивном арбитражном суде.