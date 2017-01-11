Балашов: по медицинским показателям у В. Габулова нет никаких проблем

У голкипера Владимира Габулова, который 11 января прошёл медобследование в тульском «Арсенале», по медицинским показателям нет никаких проблем. Об этом сообщил генеральный директор клуба Дмитрий Балашов. Функционер также прокомментировал переход Кирилла Комбарова.
«Если Комбаров подпишет контракт, то мы ничего за него платить не будем. Это решение было принято по соглашению сторон.
Что касается Габулова, то по медицинским показателям у него нет никаких проблем», — рассказал Балашов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Куимовой.