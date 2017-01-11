«Галатасарай» отказался приобретать Ломбертса из-за возраста игрока

Защитник «Зенита» Николас Ломбертс в зимнее трансферное окно не перейдет в «Галатасарай». Как сообщает Futbol Arena, руководство турецкой команды наложило вето на переход бельгийского футболиста из-за возраста игрока и затрат на данный трансфер.
Ранее сообщалось, что турки готовят официальное предложение по трансферу 31-летнего футболиста. В текущем сезоне Ломбертс провёл пять матчей в Премьер-Лиге. Контракт защитника с сине-бело-голубыми действует до 2018 года.
В декабре 2016 года агент бельгийского футболиста Сантуш Верхлуст сообщил, что его клиент попросил президента петербургского клуба Александра Дюкова и главу «Газпрома» Алексея Миллера одобрить его уход в другую команду.