Роналду не попал в заявку «Реала» на матч Кубка Испании с «Севильей»

Нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду пропустит ответный гостевой матч 1/8 финала Кубка Испании с «Севильей» (12 января), сообщает пресс-служба мадридского клуба. Португальский футболист также пропустил первую встречу команд, которая закончилась победой «Реала» со счётом 3:0.
Главный тренер команды Зинедин Зидан назвал 19 футболистов, которые будут присутствовать в заявке на игру. Полностью заявка выглядит следующим образом:
Голкиперы: Навас, Касилья, Яньес;
Защитники: Карвахаль, Рамос, Варан, Начо, Марсело, Коэнтрау, Данило;
Полузащитники: Кроос, Касемиро, Ковачич, Асенсио, Энцо;
Нападающие: Бензема, Васкес, Мариано, Мората.
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