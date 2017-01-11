Полицейский из Воронежа избежал ответственности за стрельбу в фанатов «Динамо»

Следователи отказались от возбуждения дела в отношении полицейского Сергея Виноградова, которого болельщики московского «Динамо» обвинили в стрельбе в Воронеже, сообщает «РИА Воронеж» со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по региону. Следователи не нашли в действиях полицейского состава преступления.
Ранее клуб болельщиков «Динамо» обратился в прокуратуру и следственный комитет после драки столичных и воронежских фанатов, которая случилась перед гостевым матчем с «Факелом».
«По сообщению о совершении неправомерных действиях со стороны сотрудника полиции проведена процессуальная проверка, по результатам которой принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела за отсутствием состава преступления», – сообщили в пресс-службе.
По версии московских болельщиков, полицейский в штатском открыл стрельбу, из-за чего якобы пострадали три человека. Сам Сергей Виноградов ранее заявил, что выстрелил в воздух из травматического пистолета после того, как его и других прохожих начали избивать фанаты «Динамо».
Массовые драки с участием динамовских болельщиков произошли в Воронеже перед игрой 17-го тура Футбольной национальной лиги в Воронеже 15 октября и на самом матче «Факел» — «Динамо» (2:1). Суд арестовал четверых участников беспорядков, ещё трое получили штрафы по 3 тыс. рублей.