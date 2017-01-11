Толстых: 48 команд на ЧМ? Решение принято в интересах развития футбола

Бывший президент РФС Николай Толстых высказал мнение по поводу решения ФИФА расширить число участников финальной стадии чемпионата мира до 48 команд. 10 января совет ФИФА одобрил решение об увеличении количества участников финальной стадии чемпионата мира с 32 до 48. Согласно новому формату 48 команд будут разделены на 16 групп по три сборные в каждой. Ожидается, что от Европы участие в мировом первенстве примут 16 команд, Африку представят 9,5, Азию – 8,5, КОНМЕБОЛ – 6,5, КОНКАКАФ – 6,5 и один участник от Океании.
«На мой взгляд, решение принято в интересах развития мирового футбола, развития футбола в различных странах и континентах. Решение вполне ожидаемое и, что очень важно, соответствует целям и задачам, которые определены в уставе столь уважаемой организации, как ФИФА. Целью деятельности этой организации является развитие мирового футбола и, конечно же, расширение количества команд в финальном турнире чемпионата мира, предоставление возможности различным странам, в том числе и развивающимся, в отношении футбола, участия в финальном турнире – это основа и дополнительный импульс для развития футбола в различных странах и на различных континентах. При этом я хотел бы обратить внимание, что решение было принято советом ФИФА, куда входят представители различных континентов и стран. Решение принято единогласно, и принятию этого решения предшествовало тщательное изучение, исследование, которое проводило ФИФА.
Рассматривались совершенно разные аспекты, в том числе спортивные, сохранение баланса интересов спортивной борьбы и различных субъектов футбола. Это и финансово-экономические аспекты проведения столь масштабных мероприятий, которыми являются чемпионаты мира. Это, конечно же, интерес болельщиков, состояние инфраструктуры, то есть самые разнообразные вопросы, которые наверняка были изучены рабочими группами и специалистами, работающими в мировом футболе, и доложены совету ФИФА для принятия соответствующего решения. На мой взгляд, большая работа, которая была проделана по анализу исследований различными специалистами, даёт основания полагать, что эти вопросы были согласованы с различными федерациями континентов. Совет ФИФА поддержал тщательно проработанное взвешенное решение.
Финансы? Я абсолютно уверен, что этот вопрос был тщательно проработан. Как вы знаете, предварительные расчёты ФИФА, которые были опубликованы в СМИ, говорят, что ФИФА получит дополнительную прибыль от проведения чемпионата мира 2026 года в новом формате. Полагаю, что под этим есть серьёзные аргументы специалистов, которые рассматривали финансовый аспект расширения чемпионата мира 2026 года до 48 команд», — приводит слова Толстых «Спорт FM».