Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018 Кубок конфедераций
Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные Лига Чемпионат.com
Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2016 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины Кубок мира-2016/17. Женщины ЧМ-2017 Рождественская гонка 2016
Теннис
WTA ATP Australian Open 2017 Кубок Дэвиса Кубок Федерации Кубок Кремля 2016 Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Кубок России Пляжный волейбол Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Конный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Лента новостей Фэнтези футбол Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Новогодний Чемпионат
Билеты на спорт Купить билет на матч «Локомотив Кубань»!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Зидан опасается первых минут ответного матча с «Севильей» в Кубке Испании

11 января 2017, среда. 18:07. Футбол
Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан поделился ожиданиями от ответного гостевого матча 1/8 финала Кубка Испании с «Севильей» (12 января). Первая встреча команд закончилась победой мадридцев со счётом 3:0.

«Матчи с «Севильей» в Кубке Испании очень важны для нас. Ответная встреча будет сложной, так как соперник сделает всё возможное, чтобы отыграться после поражения 0:3. Ожидаем сложный матч, но мы готовы к нему. Завтра «Реалу» предстоит преодолеть проблемы. Я знаю, что такое футбол. Когда соперник проигрывает 0:3 в первом матче, в ответной игре самыми сложными бывают первые минуты. «Реалу» нужно быть готовым к этому.

У Хамеса есть проблема с икроножной мышцей. Мы не хотим рисковать, но его повреждение не является серьёзным. Рамос и Васкес готовы играть. В связи с нашим расписанием, мы можем провести ротацию», — цитирует Зидана пресс-служба мадридского клуба.

Веришь, что «Реал» одержит победу? Возьми Бензема себе в команду!
Источник: Официальный сайт ФК "Реал" (Мадрид) Сообщить об ошибке
Теги
ФК Реал Мадрид ФК Севилья Зинедин Зидан Серхио Рамос Хамес Родригес
Новости. Футбол
11 января 2017, среда
18:47 Агент: если «Бенфика» и «Зенит» договорятся, Лысцов с радостью вернётся в Россию
18:45 ЦСКА продолжает подготовку к весенней части РФПЛ. Фоторепортаж
18:33 Дзагоев: не сомневаюсь, что Васин и Витиньо — усиление для ЦСКА
18:30 Моуринью: матч с «Ливерпулем» будет особенным для «МЮ»
18:24 Миура, которому скоро исполнится 50 лет, подписал новый контракт с «Иокогамой»
18:13 Бывший защитник «Анжи» Демидов перешёл в «Миннесоту Юнайтед»
18:07 Зидан опасается первых минут ответного матча с «Севильей» в Кубке Испании
18:07 Терри, которого хочет арендовать «Борнмут», останется в «Челси» до конца сезона
18:04 Лучший бомбардир «Тосно» Заболотный интересен клубам РФПЛ
17:51 Толстых: 48 команд на ЧМ? Решение принято в интересах развития футбола
17:48 Полицейский из Воронежа избежал ответственности за стрельбу в фанатов «Динамо»
17:25 Агент: «Зенит» отправил запрос в «Бенфику» по переходу Лысцова
17:22 Роналду не попал в заявку «Реала» на матч Кубка Испании с «Севильей»
17:17 Источник: «Реал» готов заплатить за Дибалу € 105 млн
17:10 Евдокимов: надо всей страной упасть в ноги Игнашевичу — чтобы вернулся в сборную
17:05 Никифоров: для меня работа в «Динамо-2» — это шаг для разбега, а не шаг назад
16:47 «Галатасарай» отказался приобретать Ломбертса из-за возраста игрока
16:39 «Дженоа» объявила о переходе Таарабта
16:30 «Орёл» подал документы на снятие клуба с розыгрыша ПФЛ
16:14 Балашов: по медицинским показателям у В. Габулова нет никаких проблем
16:05 УЕФА отстранил «Партизан» от еврокубков за нарушение финансового фэйр-плей
16:03 Селюк: Туре предлагали в Китае больше, чем Витселю, но он отказался
15:58 «Вильярреал» объявил о продлении контрактов с Гаспаром и Хауме
15:48 Гендиректор «Арсенала»: пойдём навстречу Фримпонгу, если у него есть варианты
15:32 Агент: «Арсенал» не хочет выполнять перед Фримпонгом договорённости по контракту
15:14 Файзулин будет заниматься со своими тренерами, отдельно от «Зенита»
15:11 «Бешикташ»: информация о трансфере Смолова не соответствует действительности
15:05 «Ливерпуль» готов продлить контракт с Лалланой
14:34 Эменике может перейти в «Рубин» на правах аренды
14:26 ЦСКА провёл вторую тренировку в Кампоаморе, Акинфеев и Траоре отсутствовали
14:17 Попов и Таски останутся в «Спартаке» как минимум до лета
14:13 Романьоли и Антонелли не помогут «Милану» в матче Кубка Италии с «Торино»
14:11 Экс-президент «Барселоны»: головой я на стороне Энрике, а сердцем – с Пике
14:07 Обамейянг поздравил Молло с переходом в «Зенит»
13:57 Хохлов: главная задача – воспитание перспективной молодёжи в «Динамо-2»
13:43 Аллегри: новый формат чемпионата мира? Футбол превратился в бизнес и шоу
13:40 «Енисей» объявил о подписании контракта с Саркисовым
13:35 Папен станет новым главным тренером «Осера»
13:31 Кемпес: Месси не нужно выигрывать чемпионат мира, чтобы считаться великим
13:22 Алибек Алиев будет готовиться ко второй части сезона в молодёжной команде ЦСКА
13:11 Дель Боске: не думаю, что успехи Зидана обусловлены везением
13:09 Алейкс Видаль может покинуть «Барселону» и вернуться в «Севилью»
13:06 Мурат Якин пригласил в тренерский штаб «Шаффхаузена» своего брата
12:52 Бывший игрок «Спартака» Алекс и «Интернасьонал» расторгли контракт
12:49 Деулофеу согласился перейти в «Милан», последнее слово за «Эвертоном»
Все новости RSS
Как вы относитесь к расширению чемпионата мира до 48 команд?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Вакансии | Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+