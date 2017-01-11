Зидан опасается первых минут ответного матча с «Севильей» в Кубке Испании

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан поделился ожиданиями от ответного гостевого матча 1/8 финала Кубка Испании с «Севильей» (12 января). Первая встреча команд закончилась победой мадридцев со счётом 3:0.
«Матчи с «Севильей» в Кубке Испании очень важны для нас. Ответная встреча будет сложной, так как соперник сделает всё возможное, чтобы отыграться после поражения 0:3. Ожидаем сложный матч, но мы готовы к нему. Завтра «Реалу» предстоит преодолеть проблемы. Я знаю, что такое футбол. Когда соперник проигрывает 0:3 в первом матче, в ответной игре самыми сложными бывают первые минуты. «Реалу» нужно быть готовым к этому.
У Хамеса есть проблема с икроножной мышцей. Мы не хотим рисковать, но его повреждение не является серьёзным. Рамос и Васкес готовы играть. В связи с нашим расписанием, мы можем провести ротацию», — цитирует Зидана пресс-служба мадридского клуба.
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