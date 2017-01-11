Денисов: отступать тульскому «Арсеналу» уже некуда, предстоят 13 финалов

Защитник тульского «Арсенала» Александр Денисов рассказал, как поддерживал форму во время отпуска, а также поделился ожиданиями от второй половины сезона.
«Практически весь отпуск провели с семьёй в Туле. За неделю до начала сборов приступил к индивидуальным тренировкам по плану, который нам дали тренеры. Так что проблем с прохождением медосмотра не возникло. Завтра отправляемся в Турцию, где нужно будет приложить все силы, чтобы достойно подготовить себя к возобновлению чемпионата. Результатами в первой части сезона мы загнали себя в трудное положение, отступать уже некуда. Предстоят 13 матчей, каждый из них будет финалом, и нам необходимо стремиться к победе», — поведал Денисов в интервью клубной пресс-службе.
После 17 туров РФПЛ «Арсенал» располагается на предпоследней 15-й строчке в таблице, имея в активе 12 очков.