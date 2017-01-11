«Динамо» сообщило о намерении расстаться с игроками с дорогостоящими контрактами

Московское «Динамо» сообщило о намерении расторгнуть контракты с некоторыми футболистами для разгрузки платёжной ведомости клуба.
«Клуб намерен сократить платёжную ведомость. Речь в первую очередь идёт о заключённых достаточно давно дорогостоящих контрактах. Долговую нагрузку клуба составляют текущие обязательства в размере около 806 млн рублей и долг перед основными кредиторами — ВТБ и Eflen Constructions. Долг перед ВТБ уже практически погашен, а по долгу перед вторым кредитором клуб готов к диалогу», — сообщили «Чемпионату» в пресс-службе «Динамо».