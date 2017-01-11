Бурбас: Будковский отправится на сборы с «Шахтёром»

Журналист телеканалов «Футбол 1/ Футбол 2» Игорь Бурбас в своём «твиттере» сообщил, что нападающий Филипп Будковский отправится с «Шахтёром» на зимние сборы.
«После того как Фонсека отпустил Эдуардо, Селезнёва и Нема, он хочет посмотреть в действии на Будковского. Филипп отправится на сборы с „Шахтёром“, — написал Бурбас.
24-летний Будковский перешёл в «Анжи» на правах аренды из донецкого «Шахтёра» в июле 2016 года.
В составе махачкалинской команды Будковский провёл 19 матчей во всех турнирах и забил пять голов.