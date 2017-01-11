«Зенит» на сборе в Дубае проведёт шесть товарищеских матчей

«Зенит» определился с соперниками и расписанием товарищеских матчей на первом тренировочном сборе в Дубае, сообщает пресс-служба клуба.
Российская команда объявила о ещё двух матчах в рамках сбора. «Зенит» сыграет с оманским клубом «Сохар», а также проведёт две встречи с ташкентским «Локомотивом», а не одну, как было известно ранее.
Полностью расписание товарищеских матчей «Зенита» в Дубае выглядит следующим образом:
14 января, 17:00 мск
«Айнтрахт» (Германия) — «Зенит», Абу-Даби
16 января, 16:00
«Зенит» — «Чанчунь Ятай» (Китай), Джебель-Али
17 января, 16:00
«Зенит» — «Сохар» (Оман), Джебель-Али
18 января, 16:00
«Зенит» — «Видеотон» (Венгрия), Джебель-Али
19 января, 16:00
«Зенит» — «Локомотив» (Узбекистан), Джебель-Али
20 января, 16:00
«Зенит» — «Локомотив» (Узбекистан), Джебель-Али.