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«Фиорентина» на последних минутах вырвала победу над «Кьево» в Кубке Италии

11 января 2017, среда. 21:45. Футбол
«Фиорентина» принимала на своём поле «Кьево» в матче 1/8 финала Кубка Италии. Встреча проходила на стадионе «Артемио Франки» и завершилась победой хозяев со счётом 1:0.

Единственный мяч на третьей компенсированной минуте записал на свой счёт форвард Федерико Бернардески, который реализовал пенальти. В концовке первого тайма «Кьево» остался вдесятером после того, как вторую жёлтую карточку получил Иван Радованович, однако прямая красная карточка Мауро Сарате на 71-й минуте уровняла составы команд.

В 1/4 финала Кубка Италии «Фиорентина» встретится с «Наполи», который ранее оказался сильнее «Специи» (3:1). Встреча состоится 24 января в Неаполе.
Кубок Италии. 1/8 финала
11 января 2017, среда. 19:30 МСК
Фиорентина
Флоренция
1 : 0
Кьево
Верона
1:0 – Бернардески – 90+3 (пен)
Удаления: Сарате, 71 – Радованович, 45+3
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Кьево Наполи Фиорентина
Новости. Футбол
11 января 2017, среда
21:45 «Фиорентина» на последних минутах вырвала победу над «Кьево» в Кубке Италии
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