Грау: должны подходить с холодной головой к вопросу продления контракта с Месси

Генеральный директор «Барселоны» Оскар Грау высказался по поводу возможного продления контракта с нападающим Лионелем Месси с финансовой точки зрения.
«Это вопрос, к которому нужно подходить с холодной головой и здравым смыслом. Клуб не может потратить более 70% бюджета на зарплаты, поэтому мы должны найти другой способ. Один из вариантов – увеличение доходов, как это предусмотрено в нашем стратегическом плане. Мы хотим иметь лучших футболистов, но нам также нужно установить приоритеты. «Барселона» хочет, чтобы лучший игрок в мире и в истории клуба остался, и я хочу заверить болельщиков, что всё обстоит именно так. Но мы должны сохранять здравый смысл», – цитирует Грау Marca.
Действующее соглашение 29-летнего аргентинского нападающего с «Барселоной» истекает летом 2018 года.