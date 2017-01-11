Агент: документы о переходе Л. Адриано в «Спартак» могут быть подписаны завтра

Агент Гилмар Велоз, представляющий интересы нападающего «Милана» Луиса Адриано, сообщил, что сделка по переходу футболиста в московский «Спартак» практически завершена, а официальные документы о его трансфере могут быть подписаны уже завтра.
«Всё действительно должно решиться в ближайшие дни. Сегодня Луис проходит медицинское обследование, после чего он встретится с руководством красно-белых. Вероятно, уже завтра будут подписаны документы. Сделка почти состоялась», — цитирует Велоза ITASportPress.
Ранее сообщалось, что «Спартак» заплатит за 29-летнего футболиста € 1 млн. Помимо этого в случае его успешного выступления в московском клубе «Милан» может получить и дополнительные бонусы. В стан красно-чёрных Адриано перебрался летом 2015 года из донецкого «Шахтёра». В общей сложности он провёл за итальянскую команду 36 матчей и забил шесть голов.