Марадона: Икарди должен быть 7-м по счёту форвардом сборной Аргентины, а не 4-м

Бывший футболист и экс-наставник сборной Аргентины Диего Марадона выразил мнение, что его соотечественник нападающий «Интера» Мауро Икарди не должен вызываться в национальную команду.
«Икарди должен быть седьмым по счёту нападающим сборной Аргентины, а не четвёртым. Я бы лучше взял в команду 43-летнего форварда клуба «Химнасия и Тиро» Даниэля Базана Вера, чем его. Ещё мне нравится Лукас Пратто. Его я бы тоже предпочёл Икарди», — цитирует Марадону Goal.
Марадона критикует Икарди после того, как он женился на бывшей супруге своего друга Макси Лопеса.