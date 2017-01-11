«Челси» при Абрамовиче дарит ветеранам клуба рождественские корзины

«Челси» в прошлом месяце потратил более £ 30 тыс. на рождественские корзины для своих бывших игроков, сообщает The Daily Mail.
После того как Роман Абрамович стал владельцем «Челси», клуб приложил усилия для восстановления связи с бывшими футболистами, многие из которых оказались забыты. Так, праздничные корзины отправляются всем бывшим игрокам «Челси» в возрасте старше 55 лет. Чуть более 100 таких корзин были отправлены ветеранам клуба в декабре.
Бывший футболист «Челси» Томми Дохерти, которому сейчас 88 лет, получает рождественскую корзинку от клуба каждый декабрь в течение нескольких лет.
88-летний Дохерти рассказал, что в неё кладут шампанское, красное и белое вино, сыр, печенье и копчёный лосось.