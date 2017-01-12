Данни: очень соскучился по команде, физически ощущаю себя хорошо

Капитан «Зенита» Мигел Данни, который пропустил большую часть прошлого года из-за разрыва крестообразных связок колена – уже третьего в карьере, прокомментировал своё возвращение в строй. 33-летний футболист отправился с петербургской командой на сбор в Дубай.
«Как я себя чувствую? Если вы про эмоции, то, конечно, очень рад. Уже завтра после семи-восьми месяцев буду вновь тренироваться вместе с командой, проходить с ней сборы. Соскучился ли по команде? Очень! Но сейчас уже надо думать о том, как буду выкладываться на сто процентов на занятиях вместе со всеми.
Хорошо ли ощущаю себя физически? Да. Но знаете, одно дело, когда ты один работаешь, а другое – в общей группе. Ведь если в одиночку наматываешь круги вокруг поля и даже работаешь с мячом, но тоже один – трудно сравнивать своё состояние с остальными. Вот и посмотрим, как теперь всё будет на общих тренировках. Но мне кажется, всё пройдет без проблем», — сказал португалец в интервью «Спорт-экспрессу».