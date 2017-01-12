Губернатор: Ростову в 2017 году предстоит выполнить 80% работ к ЧМ-2018

Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что Ростов-на-Дону должен быть на 80% готов к ЧМ-2018 к концу 2017 года.
«В 2017 году нужно будет выполнить 80 процентов мероприятий программы подготовки к чемпионату мира. Абсолютное большинство дел должно быть завершено в этом году. На следующую весну можно оставить разве что озеленение и покраску», — цитирует Голубева сайт правительства Ростовский области.
В 2017 году должны быть сданы в эксплуатацию стадион «Ростов Арена» и аэропорт «Платов». Город примет четыре матча группового турнира ЧМ-2018 и игру 1/8 финала.