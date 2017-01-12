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Тухель – о продлении контракта: я плохой переговорщик по ходу сезона

12 января 2017, четверг. 00:53. Футбол
Главный тренер дортмундской «Боруссии» Томас Тухель прокомментировал информацию о возможном продлении контракта с клубом и рассказал о планах команды на текущий сезон.

«Руководство «Боруссии» должно принять во внимание тот факт, что я очень плохой переговорщик по вопросам контракта во время сезона. Сейчас я расслаблен, потому что отработал только половину срока своего соглашения.

Планы на этот сезон? Мы хотим квалифицироваться в Лигу чемпионов, поэтому должны, как минимум, оказаться в тройке лучших в турнирной таблице чемпионата Германии. Нам предстоит много работы», – цитирует Тухеля Goal.

Тухель возглавил «Боруссию» летом 2015 года. Его действующий контракт с клубом истекает летом 2018 года.
Источник: Goal Сообщить об ошибке
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Боруссия Д Томас Тухель
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