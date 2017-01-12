Тухель – о продлении контракта: я плохой переговорщик по ходу сезона

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Томас Тухель прокомментировал информацию о возможном продлении контракта с клубом и рассказал о планах команды на текущий сезон.
«Руководство «Боруссии» должно принять во внимание тот факт, что я очень плохой переговорщик по вопросам контракта во время сезона. Сейчас я расслаблен, потому что отработал только половину срока своего соглашения.
Планы на этот сезон? Мы хотим квалифицироваться в Лигу чемпионов, поэтому должны, как минимум, оказаться в тройке лучших в турнирной таблице чемпионата Германии. Нам предстоит много работы», – цитирует Тухеля Goal.
Тухель возглавил «Боруссию» летом 2015 года. Его действующий контракт с клубом истекает летом 2018 года.