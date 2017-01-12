На «Крестовском» со стремянки сорвался рабочий

На стадионе «Крестовский» в Санкт-Петербурге с двухметровой стремянки на ступени лестницы упал рабочий, сообщает «Фонтанка». Инцидент произошел 10 января, около полудня, во время проведения электромонтажных работ.
В результате падения 35-летний рабочий с подозрением на перелом левой ноги был госпитализирован в Военно-медицинскую академию. По факту инцидента проводится проверка.
Как сообщалось ранее, при строительстве стадиона «Крестовский» Смольный уже перерасходовал 5,2 млрд рублей. В целом за 10 лет было потрачено 48 млрд рублей.