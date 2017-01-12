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Титов: как только в «Спартак» придёт эйфория — жди беды

12 января 2017, четверг. 02:01. Футбол
Бывший тренер «Спартака» Егор Титов заявил, что его беспокоит лидерство команды в турнирной таблице РФПЛ нынешнего сезона. После 17 туров красно-белые опережают идущий на втором месте «Зенит» на 5 очков.

«Это тревожно. В голове может сидеть — здесь можем сыграть вничью, а если ещё и соперник оступится, то вообще замечательно… Плюс начало сложное — „Краснодар“, потом ЦСКА. Конкуренты усиливаются, особенно „Зенит“, который с первого же весеннего тура постарается включиться в гонку. У „Краснодара“ сильнейший козырь — новый шикарный стадион. После побед появляется лёгкая эйфория, которая приводит к потере места в таблице. Футболисты-то не сильно поменялись, и многое будет зависеть от ключевых исполнителей, от лидеров.

Расстались с командой мы хорошо. До сих пор с некоторыми общаемся, атмосфера стала отличной. Уверен, оставили хороший след. Обид нет, „Спартак“ останется „Спартаком“ с любым тренером. Болельщикам важен результат. Сегодня он есть, дай бог, чтобы не было эйфории. Как только она придёт — жди беды. К сожалению, в нашем случае она появилась в начале прошлого чемпионата. Нам, возможно, не хватило опыта, чтобы всё быстренько остудить», — приводит слова Титова «Спорт-экспресс».
Источник: Спорт-экспресс Сообщить об ошибке
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ФК Спартак Егор Титов
Новости. Футбол
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