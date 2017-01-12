Экс-форвард ЦСКА Оланаре близок к возвращению в строй после 8-месячного лечения

Нападающий Аарон Оланаре 16 января возобновит тренировки в составе китайского «Гуанчжоу Фули», сообщает Allnigeriasoccer. Напомним, нигериец выступал на правах аренды за московский ЦСКА в сезоне-2015/16. В финальном матче Кубка России с «Зенитом» (1:4), который состоялся 2 мая 2016 года, Оланаре получил серьёзную травму и более 8 месяцев находился вне футбола.
Восстановление нападающего практически завершено. Аарону удалось избежать рецидивов или дополнительных повреждений. В начале следующей недели тренеры китайского клуба оценят готовность игрока вернуться на поле.
Ранее врач ЦСКА Шагабутдин Керимов сообщил, что клуб продолжает следить за состоянием Оланаре. Однако доктор не стал утверждать, что столичный клуб планирует вернуть футболиста.