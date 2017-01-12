Ди Марцио: Л. Адриано пройдёт медосмотр для «Спартака» в Германии

Бразильский нападающий «Милана» Луис Адриано, вылетевший в расположение «Спартака», сделает остановку в Германии. Там футболист пройдёт медицинское обследование, сообщает журналист Sky Italy Джанлука ди Марцио на своём сайте.
Ранее «Чемпионату» стало известно, что Адриано утром 11 января прибыл в Рим для прохождения медосмотра.
В случае успешного прохождения медобследования 29-летний форвард вместе со своими представителями должен прилететь в Москву и подписать контракт с московским клубом. По предварительной информации, «Спартак» заплатит за бразильца € 1 млн. Помимо этого, в случае его успешного выступления в московском клубе, «Милан» может получить и дополнительные бонусы.