Луис Энрике: игра и работа игроков «Барселоны» способствует моему оптимизму

Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике остался доволен игрой своей команды в ответном матче 1/8 финала Кубка Испании с «Атлетиком» из Бильбао. Победив со счётом 3:1, сине-гранатовые завоевали путёвку в четвертьфинал.
«Побеждать всегда приятно и полезно. В последних трёх матчах моя команда показала лучший футбол, чем в 2016 году. Игра и работа игроков «Барселоны» способствует моему оптимизму», — цитирует Луиса Энрике Marca.
Относительно оборонительных действий своей команды тренер сине-гранатовых сказал: «У нас сейчас такая полоса, что соперники поражают наши ворота, создавая мало голевых моментов. Но это напоминает нам о том, что нужно преуспевать во всех аспектах игры».