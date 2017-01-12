«Валенсия» нацелилась на Халиловича

«Валенсия» заинтересована в услугах полузащитника «Гамбурга» Алена Халиловича, сообщает Bild.
В стане «летучих мышей» считают, что бывший футболист «Барселоны» сможет быть им полезен. Хорватский футболист не пользуется большим доверием главного тренера ганзейской команды Маркуса Гисдоля: по итогам 16 туров чемпионата Германии Халилович принял участие лишь в 6 матчах, не отметившись голами и результативными передачами. В основном составе на поле он выходил только в одной игре.
Ранее сам Халилович просил спортивного директора «Барселоны» Роберта Фернандеса помочь ему вернуться в один из клубов Примеры.
Действующий контракт игрока с «Гамбургом» рассчитан до лета 2020 года.