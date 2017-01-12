Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018 Кубок конфедераций
Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные Лига Чемпионат.com
Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2016 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины Кубок мира-2016/17. Женщины ЧМ-2017 Рождественская гонка 2016
Теннис
WTA ATP Australian Open 2017 Кубок Дэвиса Кубок Федерации Кубок Кремля 2016 Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Кубок России Пляжный волейбол Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Конный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Лента новостей Фэнтези футбол Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Новогодний Чемпионат
Билеты на спорт Купить билет на матч «Локомотив Кубань»!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

«Валенсия» нацелилась на Халиловича

12 января 2017, четверг. 06:58. Футбол
«Валенсия» заинтересована в услугах полузащитника «Гамбурга» Алена Халиловича, сообщает Bild.

В стане «летучих мышей» считают, что бывший футболист «Барселоны» сможет быть им полезен. Хорватский футболист не пользуется большим доверием главного тренера ганзейской команды Маркуса Гисдоля: по итогам 16 туров чемпионата Германии Халилович принял участие лишь в 6 матчах, не отметившись голами и результативными передачами. В основном составе на поле он выходил только в одной игре.

Ранее сам Халилович просил спортивного директора «Барселоны» Роберта Фернандеса помочь ему вернуться в один из клубов Примеры.

Действующий контракт игрока с «Гамбургом» рассчитан до лета 2020 года.
Источник: Bild Сообщить об ошибке
Теги
Гамбург ФК Валенсия Ален Халилович Возможные трансферы
Новости. Футбол
12 января 2017, четверг
06:58 «Валенсия» нацелилась на Халиловича
06:45 Лам одобряет переход Бадштубера в «Шальке-04» на правах аренды
06:34 Наставник «Атлетика»: было заметно, что на поле доминирует «Барселона»
06:33 Луис Энрике: игра и работа игроков «Барселоны» способствует моему оптимизму
05:26 «ПСЖ» в полуфинале Кубка лиги сыграет с «Бордо», «Монако» — с «Нанси»
04:27 Месси догнал Кумана по количеству голов за «Барселону» со штрафных ударов
03:55 Ди Марцио: Л. Адриано пройдёт медосмотр для «Спартака» в Германии
03:28 Экс-форвард ЦСКА Оланаре близок к возвращению в строй после 8-месячного лечения
02:27 Сайт «МЮ» — лидер по посещаемости среди клубов мира, сайт «Зенита» — 18-й
02:01 Титов: как только в «Спартак» придёт эйфория — жди беды
01:20 На «Крестовском» со стремянки сорвался рабочий
01:06 «Барселона» обыграла «Атлетик» и вышла в 1/4 финала Кубка Испании
00:57 Дубль Тьяго Силвы вывел «ПСЖ» в полуфинал Кубка французской лиги
00:53 Тухель – о продлении контракта: я плохой переговорщик по ходу сезона
00:48 Ан. Миранчук выбыл из строя на срок от одного до полутора месяцев
00:38 «Ювентус» обыграл «Аталанту» и вышел в 1/4 финала Кубка Италии
00:37 «Ливерпуль» проиграл «Саутгемптону» в первом полуфинальном матче Кубка лиги
00:24 Губернатор: Ростову в 2017 году предстоит выполнить 80% работ к ЧМ-2018
00:13 Суарес забил свой 100-й гол за «Барселону» в 120-м матче
00:11 Попов: «Спартак» давно не выигрывал трофеев. Пришло время это изменить
00:07 Данни: очень соскучился по команде, физически ощущаю себя хорошо
11 января 2017, среда
23:46 «Челси» при Абрамовиче дарит ветеранам клуба рождественские корзины
23:45 Моуринью разрешил Фергюсону путешествовать с командой на выездные матчи «МЮ»
23:25 «Анжи» проявляет интерес к капитану «Тосно» Тетрашвили
23:24 Марадона: Икарди должен быть 7-м по счёту форвардом сборной Аргентины, а не 4-м
22:57 «Реал Сосьедад» выбил «Вильярреал» из Кубка Испании
22:54 «Бордо» обыграл «Генгам» и вышел в полуфинал Кубка французской лиги
22:40 Агент: документы о переходе Л. Адриано в «Спартак» могут быть подписаны завтра
22:39 «Партизан», отстранённый от еврокубков, объявил, что в четверг погасит долги
22:37 Суарес проигнорировал церемонию ФИФА из-за плохих отношений с организацией
22:35 В Италии утверждают, что «Спартак» близок к продлению контракта с Боккетти
22:19 Виллаш-Боаш: российский футбол намного лучше китайского
22:00 Грау: должны подходить с холодной головой к вопросу продления контракта с Месси
21:45 «Фиорентина» на последних минутах вырвала победу над «Кьево» в Кубке Италии
21:36 «Зенит» на сборе в Дубае проведёт шесть товарищеских матчей
21:34 Бурбас: Будковский отправится на сборы с «Шахтёром»
21:22 В центре Екатеринбурга установят часы обратного отсчёта до старта ЧМ-2018
21:20 Моуринью: в это трансферное окно «МЮ» будет только продавать, а не покупать
21:12 Сборная Санкт-Петербурга разгромила команду Молдовы на мемориале Гранаткина
21:00 Халк: Витсель спрашивал моего совета перед переездом в Китай
20:43 «Анжи» объявил о расторжении контракта с Гаджибековым
20:36 FA обвинила «Манчестер Сити» в нарушении антидопинговых правил
20:32 Халк: ЧМ-2018 в России станет катализатором развития футбола в стране
20:17 Роналду убедил Хамеса отказать «Челси», который предлагал «Реалу» € 90 млн
20:15 Утверждён состав участников и календарь Зимнего Кубка НФЛ
Все новости RSS
Как вы относитесь к расширению чемпионата мира до 48 команд?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Вакансии | Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+