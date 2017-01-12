«Ювентус» нацелился на защитника «Шальке-04» Колашинаца

Главный тренер туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри проявляет интерес к защитнику «Шальке-04» Зеаду Колашинацу, передаёт интернет-портал Goal.
Интерес «старой синьоры» к этому футболисту подтвердил и генеральный директор клуба Джузеппе Маротта.
«Колашинац – один из вариантов на трансферном рынке. Контракт этого футболиста с «Шальке-04» заканчивается в июне», — сказал в связи с этим Маротта.
По итогам 16 туров чемпионата Германии Колашинац принял участие в 12 матчах, став автором двух голов и 4 результативных передач.