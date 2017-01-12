Копа: Роналду может выиграть больше «Золотых мячей»

Бывший нападающий мадридского «Реала» Раймон Копа поделился мнением о том, до каких пор форвард «сливочных» Криштиану Роналду сможет показывать игру такого уровня. Копа считает, что футболист сборной Португалии способен вновь добиться больших индивидуальных достижений.
«Сложно сказать, до каких пор Криштиану будет демонстрировать такую игру. Если ты подходишь к делу серьёзно и любишь то, что делаешь, нет проблем. А Роналду именно такой футболист. Это уникальный нападающий, что он доказывает каждый день. С годами ему будет сложнее, но главное – избегать ударов по ногам и травм. Мне самому везло в этом смысле. А Роналду может продолжать играть и выиграть больше «Золотых мячей», — приводит слова Копа Marca.
Роналду стал обладателем «Золотого мяча» 2016 года. Всего португалец выиграл за свою карьеру четыре «Золотых мяча». Кроме того, он стал лучшим футболистом 2016 года по версии ФИФА.