Наставник «Вольфсбурга»: есть много признаков того, что мы сейчас на верном пути

Главный тренер «Вольфсбурга» Валерьен Исмаэль настроен оптимистично относительно игры и результатов команды во втором круге чемпионата Германии. В первом круге национального первенства «волки» играли ниже всякой критики, что привело к увольнению Дитера Хеккинга с поста главного тренера и Клауса Аллофса, занимавшего пост спортивного директора клуба.
«Есть много признаков того, что мы сейчас на верном пути. Старт второго круга будет очень важен для нас. Первые два матча покажут, в каком направлении мы должны будем продолжать работу», — приводит слова Исмаэля интернет-портал Goal.
По итогам 16 туров Бундеслиги «Вольфсбург» заработал 16 очков и занимает 13-е место в турнирной таблице.