Тухель: не хочу игры с контролем мяча и с малым количеством опасных моментов

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Томас Тухель поделился мыслями об игре команды во втором круге чемпионата Германии. Тухель отметил, что придаёт большое значение острой игре у ворот соперников.
«Мы должны в любом случае стремиться исповедовать атакующую игру. Однако я не хочу игры с контролем мяча и с малым количеством опасных моментов у ворот противников. В обороне мы должны найти новые методы: это, в частности, касается борьбы один на один и игры на «втором этаже». Иначе мы столкнёмся с теми проблемами, которые у нас были в первом круге», — приводит слова Тухеля WDR.
По итогам 16 туров чемпионата Германии «Боруссия» с 27 очками занимает 5-е место в турнирной таблице.