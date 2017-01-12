Селюк: готов протянуть «Томи» руку помощи

Футбольный агент Дмитрий Селюк выразил готовность помочь «Томи», столкнувшейся с серьёзными финансовыми проблемами.
«Я готов протянуть „Томи“ руку помощи и дать томичам бесплатно шесть молодых иностранцев в возрасте до 21 года. От „Томи“ требуется только обеспечение проживания и питания.
На данный момент обречённость томского клуба не вызывает сомнений, но я даю гарантию, что после этого „Томь“ будет играть не хуже и даже лучше, чем играла до зимнего периода, а по окончании сезона многие клубы будут готовы с удовольствием подписать этих футболистов.
Таким образом на примере „Томи“ можно показать путь развития бюджетных клубов», — рассказал Селюк «Чемпионату».
После 17 туров «Томь» занимает последнее место в турнирной таблице РФПЛ, имея в активе лишь 9 очков. В конце декабря генеральный директор «Томи» Руслан Киселёв заявил, что у клуба уже нет задачи остаться в РФПЛ.