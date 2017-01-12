Хеккинг: всё выглядит так, что я и игроки «Боруссии» М сможем найти общий язык

Новый главный тренер мёнхенгладбахской «Боруссии» Дитер Хеккинг доволен работой и взаимоотношениями со своими подопечными. Хеккинг настроен оптимистично насчёт результатов команды во втором круге чемпионата Германии.
«В данный момент можно сделать такой вывод, что мы поработали хорошо. По крайней мере сейчас всё выглядит так, что я и игроки «Боруссии» сможем найти общий язык. Что же касается приобретения новых игроков, то не думаю, что зимой «Боруссия» будет активна на трансферном рынке», — приводит слова Хеккинга Sky.
Хеккинг был уволен по ходу нынешнего сезона из «Вольфсбурга» за неудовлетворительные результаты.