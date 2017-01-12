Сампаоли не исключает победу «Севильи» над «Реалом» и выход в четвертьфинал

Главный тренер «Севильи» Хорхе Сампаоли поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Кубка Испании с мадридским «Реалом». В первой игре на выезде андалусская команда потерпела поражение со счётом 0:3.
«Мы будем настраиваться на то, чтобы показать отличную игру против очень сильного соперника. Мы попытаемся показать такую игру, которая позволила бы нам мечтать о выходе в четвертьфинал. Однако есть и реальность, которая может весьма осложнить осуществление нашего желания», — приводит слова аргентинского специалиста Marca.
С «Королевским клубом» «Севилья» встретится 12 января.