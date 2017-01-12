Анчелотти: Нойер – лучший голкипер мира

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Карло Анчелотти не поскупился на похвалу в адрес вратаря команды Мануэля Нойера. Итальянский специалист считает, что стражу ворот соборной Германии в данный момент нет равных в мире.
«Нойер – лучший голкипер мира. Мы рады, что он играет в нашей команде», — приводит слова Анчелотти интернет-издание Sport1.
Одновременно Анчелотти отметил, что во втором круге чемпионата Германии очень надеется на опытных футболистов: «Во втором круге такие игроки, как Рибери, Роббен и Лам, могут быть очень полезны команде».