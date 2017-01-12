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Анчелотти: Нойер – лучший голкипер мира

12 января 2017, четверг. 09:58. Футбол
Главный тренер мюнхенской «Баварии» Карло Анчелотти не поскупился на похвалу в адрес вратаря команды Мануэля Нойера. Итальянский специалист считает, что стражу ворот соборной Германии в данный момент нет равных в мире.

«Нойер – лучший голкипер мира. Мы рады, что он играет в нашей команде», — приводит слова Анчелотти интернет-издание Sport1.

Одновременно Анчелотти отметил, что во втором круге чемпионата Германии очень надеется на опытных футболистов: «Во втором круге такие игроки, как Рибери, Роббен и Лам, могут быть очень полезны команде».
Источник: Sport1.de Сообщить об ошибке
Теги
Бавария Арьен Роббен Карло Анчелотти Мануэль Нойер Филипп Лам Франк Рибери
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