Дибала: рад играть в «Ювентусе», хочу пойти по стопам Дель Пьеро

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала отреагировал на появившуюся в СМИ информацию по поводу предложения «Реала», который готов заплатить за него € 105 млн. Отмечалось, что зарплата 23-летнего игрока в случае перехода в «Королевский клуб» составит € 10 млн в год. Контракт Дибалы с «Ювентусом» истекает летом 2020 года.
«Никто не говорил со мной о предложениях. Я хотел бы пойти по стопам Алессандро Дель Пьеро. Я очень рад играть в „Ювентусе“, и мой агент прибудет в Турин в течение следующих нескольких дней, чтобы обсудить продление контракта с клубом.
Мне всего 23 года, и мне нужно улучшить свою игру во многих областях, таких как моя физическая готовность и удар с правой ноги», — цитирует форварда Rai Sport.