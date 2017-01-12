Хавьер Эрнандес: мне не нужен гипнотизёр, чтобы быть собой и забивать

Нападающий леверкузенского «Байера» Хавьер Эрнандес отметил, что не нуждается в помощи извне для того, чтобы забивать голы. Мексиканский футболист подчеркнул, что верит в собственные силы.
«Мне не нужен гипнотизёр, чтобы быть собой и забивать. Знаю, что рано или поздно голы придут. Я занимаюсь этим видом спорта не для того, чтобы забивать голы, а чтобы играть в футбол. Хочу принимать участие в розыгрышах Лиги чемпионов и чемпионата мира», — приводит слова Эрнандеса ESPN.
По итогам 16 туров чемпионата Германии Эрнандес сыграл в 15 матчах, став автором 5 голов и 1 результативной передачи.