«Севилья» — «Реал»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 23:15

12 января в Севилье, на стадионе «Рамон Санчес Писхуан», состоится матч 1/8 финала Кубка Испании между «Севильей» и «Реалом». Встреча начнётся в 23:15 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Севилья» – «Реал».
Ранее друг с другом команды встречались 150 раз. 44 матча завершились победой «Севильи», 27 раз команды сыграли вничью, и 79 раз сильнее оказались футболисты «Реала».
Первый матч 1/8 финала Кубка Испании между этими командами завершился домашней победой «Реала» со счётом 3:0.