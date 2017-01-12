«Тондела»: если «Зенит» интересуется Лысцовым, то с нами придётся считаться

Пресс-служба «Тонделы», где на правах аренды выступает защитник «Бенфики» Виталий Лысцов, прокомментировала информацию о возможном переходе игрока в «Зенит». Ранее агент 21-летнего игрока Игорь Тимофеев подтвердил, что клубы проведут переговоры о возможном трансфере.
«У нас нет информации об интересе «Зенита». Что же касается арендного соглашения, мы не можем разглашать его условия. Но в любом случае готовы заявить, что Виталий арендован до июня 2017 года. Поэтому если «Зенит» действительно проявит интерес, то с «Тонделой» придётся считаться, а не игнорировать», — цитирует «Советский спорт» пресс-службу клуба.
В этом сезоне Лысцов провёл за «Тонделу» пять матчей и забил один мяч. Его контракт с «Бенфикой» действует до лета 2020 года.